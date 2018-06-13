МИД обвинил США в поддержке террористов из-за санкций против "Совфрахта"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Санкции США против компании "Совфрахт", перевозившей в Сирию авиационное топливо, являются фактической поддержкой террористов, заявили в МИД.

"Ссылки США на собственные санкции против законных властей Сирии, несущих основную тяжесть этой борьбы в интересах безопасности на всей планете, — не просто новая возмутительная попытка распространить американские национальные законы далеко за пределы границ США, но и фактическая поддержка террористов", — говорится в сообщении министерства.

Ранее Министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и трех сирийцев в попытке поставить авиационное топливо в Сирию в нарушение американских санкций.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками.

"Новый антироссийский выпад — очередное подтверждение того, что в США, которые когда-то поддержкой моджахедов в Афганистане сами выпестовали "Аль-Каиду" (запрещена в России. — Прим. ред.), никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле", — подчеркивается в комментарии МИД.

Расширение санкций

В понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о введении санкций против пяти российских IT-компаний и трех физических лиц, так как они якобы угрожали безопасности Соединенных Штатов и их партнеров.

В МИД России заявили, что результат расширения американских санкций будет нулевым и Москва не изменит самостоятельный курс на международной арене.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

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