Россия доставила гумпомощь для восстановления школы в городе под Дамаском

ДАМАСК, 13 июн — РИА Новости. Российские военные доставили гуманитарную помощь для восстановления школы в пострадавшем в результате боестолкновений городе Яльда в пригороде Дамаска.

На нескольких грузовиках в город доставили металлические трубы длиной от шести до восьми метров, почти два километра силовых кабелей, а также около трех километров проводов, необходимых для восстановления электроснабжения.

"Для дружественного сирийского народа от Российской Федерации привезена гуманитарная помощь для восстановления социальных объектов. В данный момент — школы. Доска обрезная в количестве 25 кубов. Труба стальная в количестве 50 штук. ДСП и кабель силовой. Данные материальные средства пойдут для скорейшего восстановления объектов", — сообщил журналистам заместитель начальника штаба материально-технического обеспечения российской группировки войск в Сирии по формированию гуманитарной помощи полковник Сергей Грязнов.

Он отметил, в дальнейших планах — подвоз стройматериалов, техники и продовольствия.

Сирия активно восстанавливается после военных событий. На прошлой неделе в стране был открыт участок федеральной трассы М-5 Хомс — Хама длиной около 45 километров, не действовавший около семи лет из-за последствий боевых столкновений. Местные жители тогда сообщали, что с открытием дороги стали тратить меньше времени на то, чтобы добраться до близких, а цены на продукты упали.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера. В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, без согласования и считаются оккупантами.

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