В Хомсе и Восточной Гуте за сутки в свои дома вернулись более 285 сирийцев

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 285 человек вернулись в свои дома в сирийской провинции Хомс и Восточной Гуте за прошедшие сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 184 человека, в Восточную Гуту — 103 человека", — говорится в сообщении. Добавляется, что благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 68 665 жителей Восточной Гуты.

Также с целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд сирийских граждан в районе мечети Асада и школы Альфун Аль-Ашра города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению горячую пищу и более тонны свежего хлеба.

Добавляется, что оказана гуманитарная помощь семьям погибших военнослужащих в офицерском городке населенного пункта Хусайния на южной окраине города Хомс. Вдовам погибших выдана одежда, предметы первой необходимости и продовольственные наборы.

Коме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 98 сирийцам, в том числе 76 детям.

Как сообщают в центре, также был проведен мониторинг обстановки в населенном пункте Арбил. В городе возобновлена торговля, открыты два аптечных пункта, восстановлены две хлебопекарни, отремонтированы четыре школы. Здесь также налажена медицинская помощь населению, функционирует поликлиника. Органами местного самоуправления совместно с Сирийским Арабским Красным полумесяцем организована доставка нуждающимся жителям продовольствия и питьевой воды.