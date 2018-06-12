Число погибших при авиаударе коалиции США в Сирии увеличилось до 12

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число погибших в результате авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США по деревне на юго-востоке провинции Эль-Хасаке увеличилось до 12 человек, двое получили ранения, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

"Число погибших в результате авиаудара самолетов международной коалиции по домам жителей в деревне Талль аш-Шайир на юго-востоке провинции Эль-Хасаке увеличилось до 12, два мирных жителя ранены, они из одной семьи", — говорится в сообщении агентства.

За последний месяц это уже не первый случай гибели мирных жители в результате действий коалиции в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии. Так, 5 июня сообщалось о 10 жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая – о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты международной коалиции нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>