Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков под Пальмирой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что боевики пытались прорваться из района Эт-Танф в направлении Пальмиры.

"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что оставшиеся в живых экстремисты отступили назад в сторону Эт-Танфа.

По информации Центра, в американской базе, расположенной в районе Эт-Танфа, военные обучают и вооружают представителей отрядов вооруженной сирийской оппозиции. База была незаконно развернута в прошлом году под предлогом борьбы с боевиками.

Недалеко от базы находится лагерь беженцев Рукбан. Российская сторона отмечает, что лагерь стал прибежищем для террористов со всей Сирии.

Постановочная "химатака"

Ранее в Минобороны сообщили, что "Сирийская свободная армия" (ССА) и силы спецопераций США планируют провести провокацию с использованием химического оружия в Дейр-эз-Зоре.

Предполагается, что боевики сымитируют химатаку против мирного населения. Для этого они уже завезли в поселок Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, эту информацию смогли подтвердить три независимых источника.

В Минбороны отметили, что постановочный ролик с "химатакой" станет поводом для авиаудара коалиции по правительственным объектам и оправданием наступления боевиков на восточном берегу Евфрата.

Российское ведомство предупредило "о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии".

Сообщения о провокациях

Из Сирии регулярно поступает информация о подготовке провокаций силами оппозиции. Подобные "химатаки" становятся поводом для нападения на Сирию.

В апреле Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Восточной Гуте. Сирийские власти многократно подчеркивали, что весь химический запас был вывезен из страны под контролем международных экспертов.

Однако после провокации с "использованным" в Думе "химоружием" США, Британия и Франция обвинили в химатаке Дамаск и в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.

Все выводы Парижа, Лондона и Вашингтона основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.

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