Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков под Пальмирой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что оставшиеся в живых экстремисты отступили назад в сторону Эт-Танфа.
По информации Центра, в американской базе, расположенной в районе Эт-Танфа, военные обучают и вооружают представителей отрядов вооруженной сирийской оппозиции. База была незаконно развернута в прошлом году под предлогом борьбы с боевиками.
Недалеко от базы находится лагерь беженцев Рукбан. Российская сторона отмечает, что лагерь стал прибежищем для террористов со всей Сирии.
Постановочная "химатака"
Предполагается, что боевики сымитируют химатаку против мирного населения. Для этого они уже завезли в поселок Хакль Аль-Джафра баллоны с хлором.
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, эту информацию смогли подтвердить три независимых источника.
В Минбороны отметили, что постановочный ролик с "химатакой" станет поводом для авиаудара коалиции по правительственным объектам и оправданием наступления боевиков на восточном берегу Евфрата.
Российское ведомство предупредило "о недопустимости использования подобных провокаций для дестабилизации обстановки на территории Сирии".
Сообщения о провокациях
В апреле Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Восточной Гуте. Сирийские власти многократно подчеркивали, что весь химический запас был вывезен из страны под контролем международных экспертов.
Однако после провокации с "использованным" в Думе "химоружием" США, Британия и Франция обвинили в химатаке Дамаск и в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО.
Все выводы Парижа, Лондона и Вашингтона основывались на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.
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