Российская авиация помогла предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры

Сирийская армия и ополчение ведут бои за Пальмиру. Архивное фото

Сирийская армия и ополчение ведут бои за Пальмиру. Архивное фото

ДАМАСК (Сирия), 11 июн — РИА Новости. Сирийские войска при поддержке российских ВКС предотвратили на юге провинции Хомс попытку прорыва боевиков, сообщает Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что боевики прорывались из района Эт-Танф в направлении Пальмиры.

"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные экстремисты рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф", — сообщают в Центре.

Добавляется, что сирийские наблюдатели обнаружили в районе горы Гураб большую группу террористов, передвигавшихся на мотоциклах и пикапах с крупнокалиберным вооружением.

В Центре подчеркнули, что террористы регулярно предпринимают попытки прорыва из района Эт-Танфа.

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из американских военных баз, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Базу незаконно развернули в апреле прошлого года под предлогом борьбы с террористами.

В "зоне безопасности" рядом с базой находится лагерь беженцев Рукбан. В Центре по примирению враждующих сторон подчеркивали, что он стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов.