ООН призвала не допустить эскалации ситуации в Идлибе

ЖЕНЕВА, 11 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН призывает страны-гаранты деэскалации в Сирии предпринять усилия, чтобы не допустить повторения в Идлибе ситуации в Восточной Гуте, заявил на пресс-конференции региональный координатор Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Панос Мумцис.

"Эта новая эскалация конфликта вызывает беспокойство. Потому что мы надеемся, что будут найдены все способы для мирного решения (ситуации). Идлиб, как и районы на юге, являются зоной деэскалации. Так что три страны-гаранта и международное сообщество должны усилить действия, чтобы здесь не повторился сценарий Восточной Гуты", — сказал он. Мумцис подчеркнул, что ООН имеет доступ в регион через Турцию, но гуманитарным агентствам не хватает ресурсов.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к расследованию гибели мирных жителей в результате предполагаемых авиаударов в ночь с 7 на 8 июня в сирийской провинции Идлиб. По данным УКГВ ООН, в Идлибе находится порядка 2,5 миллиона человек. У ООН есть подготовительный план на случай эскалации насилия в регионе. Однако гуманитарные организации надеются, что его не придется использовать, и мирное, удовлетворяющие всех решение будет найдено.

"С эскалацией боевых действий ситуация может стать гораздо более сложной и жестокой, чем то, что мы видели в других местах. Так что мы надеемся, что мирное решение будет найдено", — сказал Мумцис.

Представитель УКГВ ООН добавил, что речь идет о мирном решении для всех, кто находится в Идлибе, в том числе боевиков из террористических группировок, так как теперь не существует варианта их эвакуации в Идлиб.

"В Идлиб приходили боевики после каждой эвакуации в Сирии. За последние две недели мы видели эскалацию боевых действий даже между этими боевыми группировками. Так что необходимо особое решение для всех этих групп внутри Идлиба. Потому что нынешнее соотношение сил делает это место очень взрывоопасным, в том числе при участии ИГ* и других боевиков, нахождение которых среди мирного населения неприемлемо. Необходимо тщательно спланированное решение, которое приведет к мирному выходу", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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