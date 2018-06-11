В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция нарушений не зарегистрировала, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хатла провинции Дейр-Эз-Зор по выдаче 445 продовольственных наборов, вес доставленного гуманитарного груза – 1,9 тонны. Медицинскую помощь получили 14 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2515. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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