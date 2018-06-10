ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сформулировать "широкое международное соглашение", которое требовало бы от Ирана вывести свои силы из Сирии.

Глава правительства сообщил, что военное присутствие иранцев в соседней стране стало основной темой его недавнего турне по странам Европы, где его идею поддержали руководители Германии, Франции и Великобритании.

"Лидеры согласились с основной целью, которую я обозначил, а именно — формулирование широкого международного соглашения о том, что Иран должен покинуть Сирию, всю Сирию. Такова была цель поездки, и она по большей части достигнута", — сказал Нетаньяху, выступая на воскресном заседании кабинета.

"Хотя уход Ирана из Сирии — длительный процесс, я считаю, что если вы ставите цель, если знаете, куда идете, у вас более высокие шансы прийти туда", — добавил он.

Нетаньяху сообщил, что в Берлине, Париже и Лондоне он также говорил о решимости Израиля продолжить использовать силу для нейтрализации враждебного присутствия Ирана на своих северных границах.

"Я думаю, что это было понято и принято лидерами этих стран", — сказал он.

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