Путин отметил успехи в борьбе с терроризмом в Сирии

ЦИНДАО, 10 июн — РИА Новости. Благодаря совместным усилиям ряда стран удалось добиться важных результатов в борьбе с терроризмом в Сирии, заявил Владимир Путин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества.
Он подчеркнул, что правительство Сирии контролирует территорию, где проживает 90 процентов населения страны.
"Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе национального сирийского диалога в январе в Сочи", — сказал Путин.
Он отметил, что власти Сирии направили предложение по составу участников Конституционного комитета от правительства САР для подготовки нового Основного закона страны.
Ситуация в Афганистане
Глава государства также коснулся ситуации в Афганистане, которая, по его словам, требует особого внимания.
Приоритетное направление
Путин назвал борьбу с терроризмом приоритетным направлением в рамках ШОС.
"Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией", — отметил глава государства.
Саммит ШОС проходит в китайского прибрежном городе Циндао 9-10 июня, по итогам саммита планируется подписание порядка 20 совместных документов, главным из которых станет Циндаоская декларация.
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