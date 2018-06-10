"Большая семерка" обвинила Сирию в применении химического оружия

КВЕБЕК, 10 июн — РИА Новости. Лидеры G7 обвинили сирийские власти в применении химического оружия наряду с террористической группировкой "Исламское государство"*, говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек.

"Мы осуждаем повторяющееся применение химического оружия сирийским режимом и ИГ*. Мы призываем тех, кто поддерживает сирийский режим, обеспечить приверженность своим обязательствам уничтожить химическое оружие", — говорится в документе.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

* Запрещенная в России террористическая организация