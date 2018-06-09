МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подавляющая часть оружия, поставляемого США оппозиции в Сирии, попала в руки боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, стремившихся, как и Вашингтон, свергнуть законное правительство САР, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Все это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной "сирийской оппозиции". Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала "Аль-Каиды"* — "Джебхат ан-Нусры"* и "ИГИЛ"*, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии", — сказал Конашенков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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