В Минобороны объяснили, как оружие из США попадает к террористам в Сирии

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подавляющая часть оружия, поставляемого США оппозиции в Сирии, попала в руки боевиков террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*, стремившихся, как и Вашингтон, свергнуть законное правительство САР, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В МО РФ прокомментировали заявления главы Пентагона о том, что президент САР Башар Асад при поддержке Ирана и России якобы "привел сирийский народ к катастрофе", а курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) – "единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу" над ИГ* в Сирии.

"Все это время Вашингтон был сосредоточен на финансировании и прямых поставках вооружения на сотни миллионов долларов вымышленной "сирийской оппозиции". Однако подавляющая часть направляемого США вооружения и боеприпасов ушла в руки боевиков сирийского филиала "Аль-Каиды"* — "Джебхат ан-Нусры"* и "ИГИЛ"*, чьими целями, по совпадению с политикой Вашингтона, было свержение законного правительства Сирии", — сказал Конашенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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