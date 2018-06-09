В Минобороны объяснили, почему стала возможной экспансия ИГ* в Сирию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экспансия террористической группировки "Исламское государство"* в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой "международной коалиции", заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны России прокомментировали заявления главы Пентагона о том, что якобы президент САР Башар Асад при поддержке Ирана и России "привел сирийский народ к катастрофе", а курдские формирования Сирийских демократических сил (СДС) – "единственная организация, которой удалось в упорной борьбе одержать победу над ИГИЛ*" в Сирии.

Конашенков отметил, что в МО РФ удивлены "словесными манипуляциями нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса в отношении происходящего в Сирии". Он напомнил американскому коллеге, что "возникновение и становление террористической организации ИГИЛ* в Ираке является прямым и никем не оспариваемым следствием вторжения американских войск" под предлогом наличия у иракского лидера Саддама Хусейна химического оружия.

"Дальнейшая экспансия группировки ИГИЛ* в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой "международной коалиции", в результате которого боевики ИГИЛ* быстро получили контроль над основными нефтеносными районами востока Сирии и постоянный приток финансовых средств от незаконной реализации нефтепродуктов", — заявил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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