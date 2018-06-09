Путин назвал успешным сотрудничество с Ираном по Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао. 9 июня 2018

ЦИНДАО (Китай), 9 июн — РИА Новости. Россия и Иран успешно сотрудничают над разрешением сирийского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чем поговорить, потому что есть конкретные результаты", — сказал Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Я рад возможности поработать с вами на полях международной встречи в рамках ШОС", — добавил Путин.

Саммит ШОС проходит в Циндао 9-10 июня.

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