В ООН заявили о 45 погибших при ударах в Идлибе

ООН, 8 июн — РИА Новости. В ООН заявили о гибели 45 мирных жителей в результате ударов в сирийской провинции Идлиб, добавив, что неизвестно, кто осуществил атаку.
"Мы располагаем информацией, которую нам сообщили — о количестве пострадавших… У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сказать, кто произвел атаку", — подчеркнул он.
Ранее Минобороны РФ заявило, что "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности". По информации ведомства, в течение прошедших суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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