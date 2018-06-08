В ООН заявили о 45 погибших при ударах в Идлибе

ООН, 8 июн — РИА Новости. В ООН заявили о гибели 45 мирных жителей в результате ударов в сирийской провинции Идлиб, добавив, что неизвестно, кто осуществил атаку.

"Управление по координации гуманитарных вопросов докладывает, что вчера множественные авиаудары по деревне Зардана на севере провинции Идлиб стали причиной гибели, как сообщается, 45 мирных жителей", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу.

"Мы располагаем информацией, которую нам сообщили — о количестве пострадавших… У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сказать, кто произвел атаку", — подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ заявило, что "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности". По информации ведомства, в течение прошедших суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения".

*Террористическая организация, запрещенная в России