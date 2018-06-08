В Сирии прошла церемония открытия участка трассы Хомс – Хама

ХОМС (Сирия), 8 июн — РИА Новости. Участок федеральной трассы М-5 Хомс – Хама протяженностью около 45 километров, не действовавший около семи лет из-за последствий боевых столкновений, открыт в Сирии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Торжественная церемония состоялось недалеко от города Эр Растан. В частности, на церемонии присутствовали министр транспорта Сирии Али Хаммуд и губернатор Хомса Талал Барази.

Дорога между Хамой и Хомсом не действовала около семи лет, так как тут проходила линия боевых столкновений, из-за чего дорожное полотно пришло в негодность. Местным жителям, чтобы добраться до работы или родственников, приходилось преодолевать расстояние между городами обходными путями. Как сообщили журналистам жители соседних городов, с открытием дороги снабжение продуктами наладилось, цены на них упали.

"Это стратегическое шоссе Хомс – Хама – Алеппо помогает местным жителям, которые занимаются торговлей и сельским хозяйством. Но это также благо для всей нашей страны. До того как дорогу открыли я был вынужден ездить в соседнюю Саламию почти пять часов. А теперь это займет всего два часа", — отметил в ходе церемонии открытия министр транспорта Сирии.

"Открытие этого шоссе, прежде всего, заслуга тех, кто воевал за освобождение этих районов, кто погиб в боях. Также отдельное спасибо России, которая способствовала примирению. Как только отсюда ушли боевики, мы, понимая, как важна эта дорога сразу дня нескольких провинций, сразу же приступили к ремонту", — сообщил губернатор Хомса.

Губернатор также отметил, что в этом районе было много мин, нарушено освещение, во многих местах повреждено покрытие. По его словам, восстановленный участок соответствует самым высоким стандартам и способен пропустить до 30 тысяч машин в сутки. "При этом водители будут существенно экономить время и топливо. Мы надеемся, что после того как будут освобождены другие районы Сирии, там тоже будут открываться дороги, которые долгое время были заблокированы", — заключил губернатор.

В начале мая в районе расположения участка трассы прошла операция по деэскалации, в результате которой часть базировавшихся тут отрядов вооруженной оппозиции сдала оружие и признала официальную власть, остальные боевики покинули этот район. После операции дорогу расчистили и, где было необходимо, залили асфальтом.

В освобожденных населенных пунктах Сирии наряду с объектами социальной инфраструктуры (больницы, школы, водопроводы и др.) восстанавливаются и промышленные объекты. Решается и один из самых сложных вопросов — трудоустройство беженцев, возвращающихся в свои дома. Ежедневно в провинцию Хомс, а также Восточную Гуту возвращаются сотни беженцев.

Иная ситуация складывается в провинции Эр-Ракка, где с момента освобождения коалиционными силами речи о разминировании дорог, промышленных объектов и об их восстановлении пока не идет.

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