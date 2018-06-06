В Сирии по трассе "М5" открыли движение по маршруту Дераа-Алеппо

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Движение по маршруту Дераа — Дамаск — Хомс — Хама — Алеппо открыто по трассе "М5", связывающей южную и северную части Сирии, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Открыто автодорожное сообщение Дераа-Дамаск-Хомс-Хама-Алеппо по международной трассе "М5", связывающей южную и северную части страны. На ней уложено новое асфальтовое покрытие, восстановлены мосты", — сказал он.

Представитель центра отметил, что на территориях, ранее подконтрольных незаконным вооруженным формированиям, разминированы придорожные участки.

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