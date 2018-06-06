В Ливане назвали условия для ухода "Хезболлы" и сил Ирана из Сирии

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Силы Ирана и движения "Хезболлах" не уйдут из Сирии, пока страна не будет освобождена от терроризма и не будет восстановлена ее территориальная целостность, заявил в интервью РИА Новости ближайший союзник движения, спикер парламента Ливана Набих Берри.
"(Силы не будут выведены – ред.), пока не будет освобождена Сирия и ее территория обретет целостность", — заявил Берри в ответ на вопрос о том, возможен ли вывод сил в ближайшее время.
Берри отметил, что вывода этих сил из Сирии требуют США, находящиеся на территории САР без разрешения сирийского правительства.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил в интервью РИА Новости, что вопрос вывода иранских формирований и отрядов ливанского движения "Хезболлах" из Сирии не обсуждается. Представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми ранее заявлял, что иранское присутствие в Сирии продолжится до того момента, пока официальный Дамаск будет этого хотеть.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в мае заявил, что весь иностранный контингент должен быть выведен из Сирии, в том числе, войска США, Турции и силы ливанского движения "Хезболлах", оговорившись, что речь не идет о российском контингенте.
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