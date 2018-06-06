В Хомсе начали реконструкцию нефтеперерабатывающего завода

ХОМС (Сирия), 6 июн — РИА Новости. Реконструкция нефтеперерабатывающего завода началась в городе Хомс в Сирии после его освобождения от боевиков незаконных вооруженных формирований, рассказал журналистам гендиректор завода Али Тарраф.

"Сегодня завод не только восстанавливается, но и масштабно реконструируется. Российские специалисты консультируют нас. Также Россия поставляет на завод реагенты, необходимые для производства топлива. В частности, катализаторы гидроочистки", — рассказал он. По его словам, сейчас идет набор специалистов на предприятие. Рассматривается вопрос о повышении зарплаты работникам.

Когда в городе находились боевики, была серьезно повреждена городская инфраструктура: водопровод, электросети. На заводе были разрушены ректификационные колонны (сейчас они восстановлены) и трубопроводы.

"До войны наш завод получал нефть и с месторождений на востоке Сирии, и из Ирака, потом боевики перерезали нефтепроводы и уничтожили насосные станции. Предприятие осталось без сырья, но стране нужны были бензин, дизельное топливо и керосин для авиации сирийской армии. Тогда я нашел интересное решение: смешал сырую нефть (а ее, напомню, было очень мало) и ряд других химических составов, в результате удалось наладить производство. Страна получила топливо", — вспоминает Тарраф.

Ранее благодаря договоренностям российского Центра по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирии удалось освободить зону деэскалации "Хомс" путем переговоров и без ведения военных действия. После освобождения началось восстановление инфраструктуры. Ежедневно в провинцию Хомс возвращаются сотни беженцев, решается вопрос с их трудоустройством.

Совершенно иная ситуация в провинции Эр-Ракка, где с момента освобождения коалиционными силами во главе с США речи не идет о восстановлении промышленных объектов, так как улицы и дома начинены взрывоопасными предметами.

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