Десять человек погибли при ударе коалиции по сирийской деревне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США атаковала деревню в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает национальное агентство САНА.
"Самолеты "международной коалиции" обстреляли дома граждан в деревне Джазаа к северу от Дашиши", — сообщило агентство со ссылкой на местные источники.
Также значительный ущерб нанесен частному и государственному имуществу.
Как сообщали курируемые США "Сирийские демократические силы", их отряды освобождают районы Дашиша от оставшихся террористов "Исламского государства"*.
Жертвы ударов коалиции
Так, 2 мая стало известно о гибели 25 человек при атаке на деревню Эль-Фадыль, а десять дней спустя — о том, что коалиция разбомбила две деревни в провинции Эль-Хасеке, тогда погибли 17 человек. В начале июня удару подверглась деревня Диб-Хададж, погибли восемь человек.
Сама коалиция признает, что с августа 2014 года — с начала операции "Непоколебимая решимость" — от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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