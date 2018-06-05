Десять человек погибли при ударе коалиции по сирийской деревне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Авиация международной коалиции во главе с США атаковала деревню в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии, сообщает национальное агентство САНА.

Жертвами удара стали не менее десяти человек, в том числе женщины и дети.

"Самолеты "международной коалиции" обстреляли дома граждан в деревне Джазаа к северу от Дашиши", — сообщило агентство со ссылкой на местные источники.

Также значительный ущерб нанесен частному и государственному имуществу.

Как сообщали курируемые США "Сирийские демократические силы", их отряды освобождают районы Дашиша от оставшихся террористов "Исламского государства"*.

Жертвы ударов коалиции

За последние месяцы САНА несколько раз сообщало о гибели мирных жителей при ударах коалиции.

Так, 2 мая стало известно о гибели 25 человек при атаке на деревню Эль-Фадыль, а десять дней спустя — о том, что коалиция разбомбила две деревни в провинции Эль-Хасеке, тогда погибли 17 человек. В начале июня удару подверглась деревня Диб-Хададж, погибли восемь человек.

Сама коалиция признает, что с августа 2014 года — с начала операции "Непоколебимая решимость" — от ее авиаударов в Сирии и Ираке погибли 892 мирных жителя.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.