Путин предположил, для чего был нужен удар коалиции по Сирии

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Удар коалиции по Сирии — стремление создать условия, делающие невозможным полное расследование применения химоружия, а оно должно быть объективным, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что эксперты ОЗХО уже выехали в регион для расследования, когда был нанесён ракетный удар по территории Сирии.
"Скажите, пожалуйста: это что, лучший способ решения вопроса об объективности того, что там происходило? Думаю, что нет. На мой взгляд, это стремление создать условия, невозможные к полноценному расследованию. Вот что это такое", — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
"Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы всё признаем", — добавил российский лидер.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>