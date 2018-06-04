Путин предположил, для чего был нужен удар коалиции по Сирии

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Удар коалиции по Сирии — стремление создать условия, делающие невозможным полное расследование применения химоружия, а оно должно быть объективным, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что эксперты ОЗХО уже выехали в регион для расследования, когда был нанесён ракетный удар по территории Сирии.

"Скажите, пожалуйста: это что, лучший способ решения вопроса об объективности того, что там происходило? Думаю, что нет. На мой взгляд, это стремление создать условия, невозможные к полноценному расследованию. Вот что это такое", — сказал Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

"Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы всё признаем", — добавил российский лидер.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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