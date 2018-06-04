Турция и США согласовали график вывода курдских сил из Манбиджа

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Турция и США в ходе переговоров главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майка Помпео согласовали график вывода сил самообороны сирийских курдов (YPG) из города Манбидж на севере Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник.

"Сегодня Чавушоглу и Помпео на встрече в Вашингтоне согласовали дорожную карту по выходу террористов (YPG) из региона (Манбиджа). Календарь, механизмы обеспечения безопасности и сроки вывода определены", — сказал Боздаг журналистам в Анкаре.

Он добавил, что турецкая армия в любой момент может войти в Кандиль на севере Ирака, где расположены лагеря запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.