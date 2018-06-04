Асад издал указ о повышении зарплаты военным на 30%

БЕЙРУТ, 4 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о повышении заработной платы военнослужащим на 30%, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.

"Президент Асад издал указ номер 7 от 2018 года о повышении заработной платы военнослужащим на 30% от общего оклада", — написано в заявлении.

Пресс-служба также сообщила, что сирийский президент издал указ номер 9 от 2018 года о повышении размера пенсий для военных на 20%. Надбавка к пенсии будет добавляться после расчета повышения пенсии.

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