Курды возобновили боевые действия против ИГ* в Сирии на границе с Ираком

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией. Архивное фото

КАИР, 4 июн — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" возобновили операцию по освобождению граничащей с Ираком провинции Эль-Хасаке от террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба СДС.

"В рамках второго этапа операции "Буря Аль-Джазиры", после освобождения района Аль-Багуз и полного окружения территорий, где находятся террористы ИГ*, наши силы объявляют о начале военных операций по освобождению поселения Аль-Дашиша в провинции Эль-Хасаке", — говорится в заявлении.

Курдские силы отметили в понедельник, что бойцы СДС проводят операцию по зачистке поселения Аль-Дашиша с целью взятия полного контроля на сирийско-иракской границе в Эль-Хасаке.

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США, их союзники в Сирии в лице СДС и иракские военные приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против ИГ*. Американцы называют эту операцию "Облавой", она началась 1 мая, успешная первая фаза завершилась освобождением деревни Аль-Багуз-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, отмечала коалиция.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.