ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США и Турция одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Вашингтоне между госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Министры рассмотрели рекомендации рабочей группы Турция-США по Сирии относительно нашего двустороннего сотрудничества в Сирии по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая обеспечение безопасности и стабильности в Манбидже. Они утвердили "дорожную карту" по этому вопросу и подчеркнули взаимную приверженность ее реализации, что отражает наше общее согласие в необходимости пристально наблюдать за ситуацией на местах", — говорится в заявлении.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*). Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ* в июне 2016 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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