В Сирии рассказали, как боевики готовили юных террористов в Дамаске

ДАМАСК, 4 июн — РИА Новости. Школа для подготовки террористов и боевиков действовала в районе Муххаям аль-Ярмук в Дамаске до его освобождения от "Исламского государства"*, рассказали журналистам сирийские военные.

"В школе обучались дети до 13 лет. В ней готовили боевиков и террористов-смертников", — заявил представитель минобороны Сирии.

В школе детей обучали взрывному делу, стрельбе из разных видов оружия. Также уделялось внимание идеологической обработке детей и подростков. Все стены в здании расписаны сценами, которые изображают рай таким, каким его представляли боевики непримиримых вооруженных группировок. В комнатах — множество исламистской литературы. После "выпуска" подростки пополняли ряды боевиков либо становились террористами-смертниками.

Ранее в российском Генштабе сообщили об освобождении лагеря палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска и полном уничтожении действовавших там отрядов ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в России

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