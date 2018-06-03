Коалиция США приступила ко второй фазе операции в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Коалиция во главе с США, их союзники в Сирии — "Сирийские демократические силы" (СДС) и иракские военные приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против "Исламского государства"* под названием "Облава" (анг. Roundup), сообщает коалиция в воскресенье.
"Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции "Облава", чтобы разгромить остатки ИГ* на северо-востоке Сирии сегодня", — говорится в заявлении коалиции. "Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГ*, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными и ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы, — продолжается в сообщении.
"Иракские силы безопасности также активизировали свое присутствие на границе, чтобы предотвратить побег членов ИГ* из Сирии в Ирак", — продолжает коалиция.
Коалиция во главе с США "по-прежнему привержена поражению ИГ*, уничтожению их псевдохалифата и созданию условий для последующих операций по повышению региональной стабильности", отмечается в сообщении.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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