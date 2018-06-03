ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с лидером Ким Чен Ыном, пишет центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".

Об этом он объявил в ходе состоявшейся 30 мая церемонии вручения верительных грамот новым северокорейским послам в Сирии.

Издание подчеркивает, что сирийский президент также выразил уверенность, что "объединение Кореи будет реализовано".

"Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР", — приводит позицию Асада автор сообщения.

Долгожданный саммит

Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.

Недавно Пхеньян объявил, что берет курс на денуклеаризацию, что вызвало временное потепление в диалоге с Вашингтоном. Дональд Трамп и Ким Чен Ын планировали встретиться, чтобы обсудить стабилизацию отношений. Однако на прошлой неделе американский лидер отказался от саммита.

Позже появилась информация о возврате к подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына.

В США прибыл заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он и госсекретарь Майк Помпео обсудили подготовку к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.