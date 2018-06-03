ТОКИО, 3 июн — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с лидером Ким Чен Ыном, пишет центральная партийная газета КНДР "Нодон синмун".
Издание подчеркивает, что сирийский президент также выразил уверенность, что "объединение Кореи будет реализовано".
"Сирийское правительство продолжит полностью поддерживать политику и меры северокорейских властей и будет расширять и углублять дружественные отношения с КНДР", — приводит позицию Асада автор сообщения.
Долгожданный саммит
Основная претензия к Пхеньяну со стороны международного сообщества — ядерные испытания. В свою очередь, КНДР недовольна учениями США и их союзников, в частности Южной Кореи, у своих границ.
Позже появилась информация о возврате к подготовке встречи Трампа и Ким Чен Ына.
В США прибыл заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Он и госсекретарь Майк Помпео обсудили подготовку к саммиту, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.
В пятницу Трамп объявил, что саммит все же состоится в Сингапуре 12 июня.
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