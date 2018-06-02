Сирия потребовала от США покинуть базу в Эт-Танфе

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал от Соединенных Штатов покинуть созданную ими военную базу в городе Эт-Танфе. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции в Дамаске.

"Когда США выведут свои войска с базы в Эт-Танфе и со всей территории Сирии, мы будем говорить о соглашении по безопасности в Южной Сирии", — заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Вице-премьер также отметил, что сирийское правительство пока не участвует в переговорах относительно ситуации на южном фронте. Все сообщения о "якобы заключенном соглашении о разъединении сил на юге страны" Муаллем назвал "израильскими измышлениями".

В гарнизоне Эт-Танфа расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой Эт-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.