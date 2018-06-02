Нетаньяху: Израиль оставит за собой право атаковать иранские силы в Сирии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Майком Помпео на этой неделе заявил, что Израиль сохранит за собой право вести полноценные военные операции против "иранского присутствия" в Сирии, сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.

Телефонный разговор с Путиным состоялся в четверг, пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры обсуждали "некоторые аспекты сирийского урегулирования". Беседы с Помпео прошли в среду и пятницу. По данным телеканала, обсуждался вопрос вывода "иранских сил", "Хезболлах" и "шиитской милиции" из Сирии. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль требует вывода этих военизированных подразделений "не только с юго-запада Сирии", "но со всей территории страны".

"Чиновник добавил, что Нетаньяху заявил Путину и Помпео, что Израиль сохранит за собой свободу полноценных военных действий против иранского военного присутствия на всей территории Сирии", — сообщает телеканал.

Израильский чиновник также отметил, что вопрос вывода "иранских сил" с юго-запада Сирии обсуждался и в ходе визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Москву, однако никакой договоренности с Россией по этой проблеме пока нет.

"Российский подход к выводу иранских сил стал более позитивен. Этот вопрос обсуждался на переговорах министра обороны Либермана в Москве. Настрой действительно положительный, однако до сих пор мы слышим от русских только устные заявления и не получаем никаких письменных документов", — заключил чиновник.

Ранее израильские СМИ сообщали о том, что Израиль договорился с Россией о размещении в районе демаркационной линии сирийских правительственных войск взамен на обещание содействовать удалению оттуда иранских военизированных формирований. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что ему ничего не известно о якобы наличии российско-израильских договоренностей по поводу границы Сирии. А президент САР Башар Асад заявил RT, что в Сирии нет иранских войск, есть только советники.

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.

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