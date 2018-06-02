Нетаньяху: Израиль оставит за собой право атаковать иранские силы в Сирии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Майком Помпео на этой неделе заявил, что Израиль сохранит за собой право вести полноценные военные операции против "иранского присутствия" в Сирии, сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на неназванного чиновника.
"Чиновник добавил, что Нетаньяху заявил Путину и Помпео, что Израиль сохранит за собой свободу полноценных военных действий против иранского военного присутствия на всей территории Сирии", — сообщает телеканал.
Израильский чиновник также отметил, что вопрос вывода "иранских сил" с юго-запада Сирии обсуждался и в ходе визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Москву, однако никакой договоренности с Россией по этой проблеме пока нет.
"Российский подход к выводу иранских сил стал более позитивен. Этот вопрос обсуждался на переговорах министра обороны Либермана в Москве. Настрой действительно положительный, однако до сих пор мы слышим от русских только устные заявления и не получаем никаких письменных документов", — заключил чиновник.
Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны с отводом оттуда всех несирийских сил.
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