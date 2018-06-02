В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Медицинскую помощь получили 90 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2513. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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