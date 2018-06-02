АЛЕППО, 2 июн — РИА Новости. Мирное население в провинции Идлиб на севере Сирии продолжило выход с территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями, сообщил журналистам представитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Демьяненко.

"Функционирует пункт пропуска Телль-Султан — Абу-Духур. Личным составом центра развернут пункт оказания медицинской помощи и пункт выдачи гуманитарной помощи. Пункт функционирует в штатном режиме", — сказал он.

В сутки коридор может пропускать до тысячи человек и до 600 автомашин. Мирные жители жалуются российским военным на бедность и отсутствие элементарной медпомощи на территориях, подконтрольных боевикам.

"Люди идут за помощью. Многие обращаются. Жалуются, что там, откуда выходят, там у них никакой медпомощи нет. Дети маленькие сильно болеют инфекционными болезнями. Никакой гигиены у них нет там, и приходится оказывать помощь", — отметил начальник отделения медицинского обеспечения Центра по примирению в городе Алеппо Эльбрус Плиев.

"У меня большая семья и практически все дети болеют. Нам с огромным трудом удалось вырваться оттуда. Там не было еды, не было никакого медицинского обслуживания. А тут мы буквально сразу получили и еду, и прием у врача", — рассказала жительница провинции Идлиб Маха Ахмед.

Функционирование гуманитарного коридора стало возможным благодаря договоренностям российского центра по примирению с лидерами незаконных вооруженных формирований.