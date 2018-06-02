Данфорд обсудил с главой генштаба Турции Сирию и ИГ*

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром, сообщил Пентагон в пятницу.
"Военное руководство двух стран обсудило ситуацию в Сирии, включая вопрос окончательного поражения ИГ*", — приводятся в сообщении слова представителя КНШ полковника Патрика Райдера.
* Запрещенная в России террористическая организация
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