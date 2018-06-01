ООН, 1 июн – РИА Новости. Заинтересованные стороны достигли соглашения о выводе иранских войск с юго-запада Сирии, заявил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василия Небензя.

"Я видел сообщения в СМИ о соглашении о некоем выводе на юго-западе Сирии. Насколько я понимаю, соглашение было достигнуто. На этот момент я не могу ответить, реализуется ли оно, но насколько я понимаю, стороны, которые были вовлечены в достижение соглашения, удовлетворены тем, чего они достигли", — сказал он в ответ на вопрос, достигнуты ли договоренности с Израилем и Ираном о выводе иранских частей из районов на юго-западе Сирии.

По словам Небензи, если даже соглашение не реализовано сейчас, то это будет сделано в ближайшем будущем.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг провел переговоры в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу на фоне слухов о готовящемся возвращении правительственных войск Сирии на юго-запад страны, в том числе на границу с еврейским государством. Местные СМИ утверждают, что Израиль согласился допустить к своей границе сирийскую армию в обмен на гарантии неприсутствия там сил Ирана и его сателлитов, которые воюют на стороне президента Башара Асада. В то же время в интервью RT Асад заявил, что в Сирии нет иранских войск, есть только советники.

Южные районы Сирии, примыкающие к Израилю и Иордании, входят в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании. Глава МИД РФ Сергей Лавров на днях заявил, что там должны присутствовать только правительственные войска страны с "эвентуальным" отводом оттуда всех несирийских сил. По его словам, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни неоднократно говорил, что Израиль не удовлетворится уходом иранцев из приграничной зоны и продолжит добиваться полного вывода их формирований из соседнего государства. Все больше полагаясь в решении этой задачи на военную силу, Израиль заинтересован во взаимопонимании с Россией, чья авиация и ПВО присутствуют в Сирии с 2015 года.

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