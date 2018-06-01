Источник раскрыл детали встречи России, США и Иордании по Сирии

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Трехсторонняя встреча России, США и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии пройдет на следующей неделе в Аммане на уровне заместителей иностранных дел, сообщил РИА Новости источник.

"Встреча состоится на следующей неделе, на уровне заместителей министров (иностранных дел – ред.). С российской стороны будет участвовать заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов", — заявил источник.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что на встрече в Аммане будет предложено передать под контроль правительственных сил Сирии и российской военной полиции южную зону деэскалации в САР после передачи там повстанцами всего их тяжёлого вооружения властям.

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