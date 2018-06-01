ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Атака на силы США и их союзников в Сирии была бы "плохой идеей", заявил представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи.

Асад заявил в четверг в интервью телеканалу RT, что Сирийские демократические силы, которые преимущественно состоят из курдов и которых поддерживают США, остаются "единственной проблемой в стране". По его словам, Дамаск готов к переговорам с ними, но в случае провала сирийская армия готова применить силу для освобождения собственной территории. Асад при этом подчеркнул, что США должны покинуть территорию Сирии.

"Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей", — заявил Маккензи, комментируя слова Асада.

Ранее между США и их союзниками в Сирии и проправительственными формированиями происходили вооруженные стычки, однако в целом сторонам удается избегать крупных столкновений. Силы СДС при поддержке США сейчас контролируют значительные территории на севере и востоке страны.

Асад в интервью RT также заявил, что в Сирии "мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США", но его удалось избежать "благодаря мудрости российского руководства".

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.

* Запрещенная в России террористическая организация