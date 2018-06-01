ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Атака на силы США и их союзников в Сирии была бы "плохой идеей", заявил представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Кеннет Маккензи.
"Любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на силы США или наших партнеров по коалиции будет плохой идеей", — заявил Маккензи, комментируя слова Асада.
Ранее между США и их союзниками в Сирии и проправительственными формированиями происходили вооруженные стычки, однако в целом сторонам удается избегать крупных столкновений. Силы СДС при поддержке США сейчас контролируют значительные территории на севере и востоке страны.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке, а также в Сирии, где они действуют без разрешения официальных властей страны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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