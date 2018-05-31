Асад обвинил США в поддержке террористов в Сирии

ДАМАСК, 31 мая – РИА Новости. Страны Запада во главе с США продолжают поддерживать террористов в Сирии и препятствуют политическому процессу решения конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу RT президент Сирии Башар Асад.

"Наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом, это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу", — сказал президент.

Асад отметил, что текущая задача Дамаска — действовать быстрее, чем Запад. "И я думаю, что в этом мы преуспеваем", — добавил он.

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