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Война в Сирии
Война в Сирии

Более 320 сирийцев вернулись за сутки в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

22:0630.05.2018
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фотоРазрушенные дома в освобожденном лагере палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 320 человек вернулись за сутки в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Сирийские военные в аэропорту Абу-Дхоу в провинции Идлиб, Сирия. 21 января 2018
© Фото : SANA
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"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 201 человек, в Восточную Гуту – 121 человек", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, важнейшими направлениями деятельности политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Евтушенко сообщил, что нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах, идет процесс восстановления мирной жизни. Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры. В населенном пункте Эн-Насрия района Восточный Каламун за день проверены три здания. Обнаружены и обезврежены четыре снаряда и одно самодельное взрывное устройство. Представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг обстановки в населенных пунктах Хауш-эс Сальхия, Эль-Моххамадия, Хауш-Кубайят и Уттая, в ходе которого определены объемы восстановительных работ. Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Продолжается ремонт международной автомагистрали "М5", на участке трассы Эр-Растан – Телль — Биса, вдоль дорожного полотна устанавливаются отбойники, выполняется монтаж осветительных мачт, вывозится строительный мусор.

Дым над сирийским городом Дума. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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"В населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс" функционируют центры постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировал 2931 человек. Сирийским органам безопасности сдано 12 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 26940 человек. Сдано 4090 единиц стрелкового оружия. Для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана, Харет-Тукман и Асири-Карабеси подразделениями российской военной полиции выставлены наблюдательные посты", — сказал Евтушенко.

Разрушенные здания на территории бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители начали возвращаться в освобожденный от ИГ* район Ярмук в Дамаске
Он добавил, что Россия прилагает значительные усилия по содействию Сирии в устойчивом социально-экономическом развитии. В министерстве высшего образования Сирийской Арабской Республики представители ведущих российских вузов провели собеседование с сирийскими абитуриентами, желающими учиться в России. В перечне наиболее востребованных специальностей — врачи, инженеры, агрономы и преподаватели русского языка. После получения высшего образования подготовленные национальные кадры смогут включиться в созидательную работу по восстановлению своей страны. Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Лавров призвал к выводу несирийских сил из зоны деэскалации на юге страны
"Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Халабия провинции Алеппо, населенного пункта Аль-Кантара-Шимали провинции Хомс и населенного пункта Хиярат — Данун провинции Риф Дамаск. Людям передано 1350 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил семь тонн. В мечети Асада и школах города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению более 300 порций горячей пищи и свыше одной тонны свежего хлеба. Военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 214 сирийцам, в том числе 96 детям", — добавил Евтушенко.

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