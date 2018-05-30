Более 320 сирийцев вернулись за сутки в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Более 320 человек вернулись за сутки в свои дома в сирийских провинциях Хомс и Восточная Гута, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулся 201 человек, в Восточную Гуту – 121 человек", — сказал он.

Как отметил Евтушенко, важнейшими направлениями деятельности политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа.

Евтушенко сообщил, что нормализуется обстановка в Дамаске и его пригородах, идет процесс восстановления мирной жизни. Подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения сирийской армии продолжают работу по обеспечению безопасности населения и объектов социально-экономической инфраструктуры. В населенном пункте Эн-Насрия района Восточный Каламун за день проверены три здания. Обнаружены и обезврежены четыре снаряда и одно самодельное взрывное устройство. Представители Центра по примирению враждующих сторон провели мониторинг обстановки в населенных пунктах Хауш-эс Сальхия, Эль-Моххамадия, Хауш-Кубайят и Уттая, в ходе которого определены объемы восстановительных работ. Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Продолжается ремонт международной автомагистрали "М5", на участке трассы Эр-Растан – Телль — Биса, вдоль дорожного полотна устанавливаются отбойники, выполняется монтаж осветительных мачт, вывозится строительный мусор.

"В населенных пунктах зоны деэскалации "Хомс" функционируют центры постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем Центра по примирению свой статус урегулировал 2931 человек. Сирийским органам безопасности сдано 12 единиц стрелкового оружия. Всего с 16 мая эту процедуру прошли 26940 человек. Сдано 4090 единиц стрелкового оружия. Для пресечения провокаций и противоправных действий в населенных пунктах Эр-Растан, Кафер-Лаха, Телль-Биса, Заафарана, Харет-Тукман и Асири-Карабеси подразделениями российской военной полиции выставлены наблюдательные посты", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что Россия прилагает значительные усилия по содействию Сирии в устойчивом социально-экономическом развитии. В министерстве высшего образования Сирийской Арабской Республики представители ведущих российских вузов провели собеседование с сирийскими абитуриентами, желающими учиться в России. В перечне наиболее востребованных специальностей — врачи, инженеры, агрономы и преподаватели русского языка. После получения высшего образования подготовленные национальные кадры смогут включиться в созидательную работу по восстановлению своей страны. Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

"Оказана гуманитарная помощь жителям населенного пункта Халабия провинции Алеппо, населенного пункта Аль-Кантара-Шимали провинции Хомс и населенного пункта Хиярат — Данун провинции Риф Дамаск. Людям передано 1350 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил семь тонн. В мечети Асада и школах города Алеппо проведены благотворительные акции. С окончанием дневного поста Рамадан российские военные развернули полевую кухню, раздали населению более 300 порций горячей пищи и свыше одной тонны свежего хлеба. Военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 214 сирийцам, в том числе 96 детям", — добавил Евтушенко.

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