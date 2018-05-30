Асад ответил на оскорбления Трампа в свой адрес

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президенту Сирии Башару Асаду безразлично, какие слова использовал в его адрес американский лидер Дональд Трамп. Они говорят, скорее, о нем самом, заявил сам Асад в интервью RT.
В апреле на фоне информации о химической атаке в городе Дума президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада и назвал его "животным".
"Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, и это позволяет составить о нем представление. Есть известный принцип: "Ты то, что ты говоришь". Он хотел показать свою сущность — вот и всё", — заявил Асад в интервью телеканалу RT.
По словам сирийского президента, он считает нужным прислушиваться "к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали".
В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>