Лавров призвал к выводу несирийских сил из зоны деэскалации на юге страны

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вывод всех несирийских сил из юго-западной зоны деэскалации в Сирии должен произойти как можно скорее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что касается противостояния в Сирии между Израилем и Ираном: у нас есть договоренности по юго-западной зоне деэскалации, эти договоренности были достигнуты между Россией, США и Иорданией. О них прекрасно знал Израиль по мере их подготовки. Они предполагают, что эта зона деэскалации должна консолидировать стабильность и из этого региона должны быть выведены все несирийские силы. И я думаю, что это должно произойти как можно скорее", — заявил Лавров на форуме "Примаковские чтения".

По словам министра, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами.

На юге Сирии по договоренности России, США и Иордании в 2017 году сформирована зона деэскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны. Он напомнил, что изначально договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала "эвентуальный" отвод всех несирийских сил из этой части САР.

Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что боевики "Джебхат ан-Нусры"* (запрещена в РФ) и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США. По его словам, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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