Лавров призвал к выводу несирийских сил из зоны деэскалации на юге страны

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Вывод всех несирийских сил из юго-западной зоны деэскалации в Сирии должен произойти как можно скорее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается противостояния в Сирии между Израилем и Ираном: у нас есть договоренности по юго-западной зоне деэскалации, эти договоренности были достигнуты между Россией, США и Иорданией. О них прекрасно знал Израиль по мере их подготовки. Они предполагают, что эта зона деэскалации должна консолидировать стабильность и из этого региона должны быть выведены все несирийские силы. И я думаю, что это должно произойти как можно скорее", — заявил Лавров на форуме "Примаковские чтения".
По словам министра, российская сторона сейчас прорабатывает этот вопрос с иорданскими и американскими коллегами.
На юге Сирии по договоренности России, США и Иордании в 2017 году сформирована зона деэскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны. Он напомнил, что изначально договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала "эвентуальный" отвод всех несирийских сил из этой части САР.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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