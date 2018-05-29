Госдеп назвал решение Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии неразумным

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. США считают решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии неразумным, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу", — сказала Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что США по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией частями Грузии" и выступают за "территориальную целостность Грузии".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.