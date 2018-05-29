Новый конгресс сирийского нацдиалога может пройти в Сочи

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Новый конгресс национального диалога Сирии может быть созван в Сочи, чтобы заручиться широкой поддержкой плана конституционного процесса и выборов в арабской республике, сказал РИА Новости советник спецпосланника ООН по Сирии, директор института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По его словам, есть идея созвать второй конгресс национального диалога Сирии в Сочи. Наумкин пояснил, что он может понадобится для того, чтобы "получить массовую поддержку".

"Если не смогут опять договориться, конгресс нужен будет для того, чтобы получить массовую поддержку, чтобы под воздействием тех сил, которые есть, получить поддержку плана конституционного процесса и последующих выборов", — сказал Наумкин в кулуарах международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" во вторник.

По его словам, возможно, созыв второго конгресса станет своего рода толчком для политического процесса в Сирии.

"Но сейчас шанс (на продвижение на политическом треке) появился. Сегодня есть свет в конце тоннеля. Очень важно, какую позицию займут США. Впервые они бойкотировали прошлый раунд переговоров по Сирии в Астане. Если раньше были американские представители, пускай даже на уровне представителей дипкорпуса, то в последний раз их не было. Это что означает? Они вообще считают, что Астана не нужна или вообще не доверяют тройке стран-гарантов? Посмотрим, что будет", — заключил Наумкин.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Примаковские чтения 2018".

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