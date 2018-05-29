МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Разведка США продолжает готовить постановочные операции с использованием химического оружия против сирийских граждан, передает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в Национальном комитете по ликвидации химического оружия.

"США и их разведывательные и военные службы продолжают готовить постановочные операции в некоторых районах Сирии, подталкивая своих агентов и свои инструменты к использованию химического оружия против невинных сирийских граждан, и обвинять сирийское государство в обмане", — заявил источник.

Как передает агентство со ссылкой на слова источника, Сирия осуждает эту "новую постановку", а также подтверждает участие в ней некоторых других западных государств, в том числе Франции и Великобритании, для оправдания атак в отношении Сирии.

Он также отметил, что комитет подтверждает получение точной информации, что террористы, ранее сотрудничавшие с "Исламским государством"*, теперь работают с США и так называемыми "Сирийскими демократическими силами" (СДС), забирают семьи из районов под контролем СДС на американскую базу в районе месторождения Эль-Джафра, чтобы подготовить их к изображению последствий поражения снарядами с химическими веществами со стороны сирийской армии.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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