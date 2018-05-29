Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией

ТБИЛИСИ, 29 мая – РИА Новости. Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией, после того как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил заместитель главы МИД Давид Дондуа.

"Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией", — заявил он во вторник на брифинге.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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