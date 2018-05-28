Лавров выразил надежду на вывод американских войск из окрестностей ат-Танфа

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на вывод американских войск из ат-Танфа на юго-востоке Сирии.

"Что касается сообщений — я их не видел — о том, что США готовят план, который включает в себя вывод американских войск с территории в окрестностях ат-Танфа. Как я уже сказал, эта зона была создана искусственно по непонятным причинам с точки зрения военной целесообразности. Поэтому в контактах по линии наших военных ведомств мы обращаем на это внимание американских коллег", — заявил Лавров.

"Если они приходят к аналогичным выводам, то я рассчитываю, что это приобретет практическое воплощение", — сообщил министр во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика.

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