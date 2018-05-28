В Сирии оценили будущие затраты на восстановление больницы в Думе

ДУМА (Сирия), 28 мая — РИА Новости. Восстановление больницы в сирийском городе Дума потребует 7-8 миллиардов сирийских фунтов (примерно 13,6 – 15,5 миллиона долларов США), сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения Сирии Васим Фарез.

"На восстановление больницы в городе, без учета оборудования, потребуется порядка 7-8 миллиардов сирийских фунтов. На восстановление пяти поликлиник в анклаве Восточная Гута потребуется, без учета оборудования, еще по 15 миллионов фунтов (порядка 29 тысяч долларов) на каждую", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, несколько недель назад была восстановлена первая поликлиника в анклаве. Как отмечают медики, когда анклав находился под контролем боевиков, медицинские учреждения были разграблены.

"Семь лет назад эта поликлиника работала. И были врачи, три-пять приходили сюда и лечили людей. Но когда началась война, террористы захватили поликлинику и украли все оборудование. И когда Думу освободили от боевиков, пришли сюда и ничего не нашли. Ни поликлиники, ни оборудования, ни стен. Ничего не нашли" — рассказал Фарез.

Ранее при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Каламун к северу от Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.