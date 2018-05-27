Почти 90 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы за сутки

ДАМАСК (Сирия), 27 мая — РИА Новости. Почти 90 взрывных устройств обезвредили сирийские саперы, подготовленные российским специалистами, за сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр зафиксировал случаи нарушений в провинциях Алеппо, Идлиб, Хама и Дераа. Также российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск.

"Успешно выполняют задачи подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. Только за прошедшие сутки в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна проверено 29 зданий, обезврежено 18 мин, 25 снарядов и 46 самодельных взрывных устройств", — сказал Евтушенко.

Он добавил, что представители ЦПВС провели мониторинг восстановления инфраструктуры в населенном пункте Сакба — в городе развернута торговля, открыты аптеки, восстанавливается школа, возобновлена подача электричества населению. Также органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды.

Евтушенко также сообщил, что "благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 66 тысяч 717 жителей Восточной Гуты".

По данным Центра по примирению, нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни. Дорожные службы восстанавливают проезжую часть и укладывают асфальт на участке дороги Эр-Растан – Телль-Биса международной трассы "М5".

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