В дипмиссии оценили ситуацию в южных районах Сирии

АММАН, 26 мая — РИА Новости. Дамаску, возможно, не придется вести бои с незаконными группировками в южных районах Сирии, существует возможность мирного урегулирования ситуации, в том числе благодаря позиции Иордании, заявил РИА Новости поверенный в делах посольства Сирии в Иордании Айман Аллуш.

"Возможно, сирийскому правительству не придется сражаться на юге. Есть осознание ситуации внутри Сирии, а также позиция Иордании очень значительна и несет в себе положительные сигналы по этому вопросу. Иордания понимает, что в ее интересах, чтобы юг Сирии был спокоен, а не охвачен огнем", — заявил Аллуш.

Он добавил, что в зоне деэскалации, сформированной в 2017 году на юге Сирии по договоренности России, США и Иордании, остается совсем немного группировок.

"Проблема южного региона близится к завершению, есть большой блок внутри этих районов, который хочет примирения и возвращения в рамки государства, группировок совсем немного, они связаны с израильским проектом, получают от него оружие", — заявил дипломат, отметив, что эти группировки "легко победить".

Ранее госдеп США заявил, что предостерегает Дамаск от проведения операций в границах зоны деэскалации на юго-западе Сирии и любых действий, способствующих "разрастанию конфликта".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>