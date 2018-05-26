В Восточной Гуте школы возобновляют работу после освобождения от боевиков

ХАРАСТА (Сирия), 26 мая — РИА Новости. Общеобразовательные школы открылись в населенных пунктах Восточной Гуты.

После освобождения городов и поселков от исламистских боевиков в городе открылись школы. Как отмечают педагоги, школы смогли открыться после освобождения Гуты от боевиков.

"Школы открылись недавно. Государство дало нам учебники, и мы немедленно начали работать здесь, в этом городе. Дети соскучились по учебе, учить их чему-либо легко и приятно. Сам я раньше работал в Харасте и был очень счастлив вернуться сюда", — рассказал журналистам начальник отдела образования города Хараста Ахмад Саид Рустом.

В апреле от боевиков были освобождены территории анклава Восточной Гуты под Дамаском и Восточного Каламуна.