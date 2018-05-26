США предостерегли Сирию от проведения операций в зоне деэскалации

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США выразили обеспокоенность сообщениями о неких возможных действиях сирийской армии на юго-западе Сирии в зоне деэскалации и предостерегли от действий, ставящих под угрозу прекращение огня, заявила журналистам представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
Там не уточняется, о каких именно сообщениях идет речь и что за операцию готовят сирийские военные. Вместе с тем госдеп предупредил, что США "примут решительные необходимые меры в ответ на нарушения со стороны режима Асада".
Согласованная тремя странами зона деэскалации находится в районе населенного пункта Дераа в Сирии.
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